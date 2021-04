Dove vedere Milan-Juventus Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 13 al Centro Sportivo “Peppino Vismara” (Milan) si disputerà il match Milan-Juventus, valevole la 18.a giornata (terza di ritorno) del campionato Primavera 1 che vede in classifica i rossoneri di Federico Giunti al nono posto con 24 punti, mentre i bianconeri di Andrea Bonatti al quarto, ma solo con due punti in più.

Nove i precedenti tra le due squadre U19 con i piemontesi avanti 6-1 e due pareggi; nella gara d’andata giocata a Torino lo scorso 3 ottobre, c’è stata la vittoria juventina per 1-0 grazie alla rete di Pisapia all’84’. L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Marcenaro della sezione A.I.A di Genova, coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia (Salerno) ed Emanuele Bocca di Caserta.

Nel prossimo turno che si disputerà sabato prossimo sia Milan che Juventus giocheranno in casa, rispettivamente contro Torino (ore 13) e Ascoli (ore 11).

Dove vedere Milan-Juventus Primavera in tv e streaming

Il match Milan-Juventus valevole per la 18.giornata del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 13), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Milan Channel (canale 230 del decoder Sky), presente anche sulla piattaforma DAZN, per tutti i suoi abbonati.