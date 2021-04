Dove vedere Monopoli-Palermo: streaming e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Dopo la vittoria ottenuta contro la Casertana (2-3), il Palermo si prepara ad affrontare il Monopoli nel recupero del 32esimo turno del Girone C di Serie C. Monopoli-Palermo si prospetta un match molto interessante tra due compagini che hanno bisogno di ottenere dei punti importanti per il raggiungimento dei loro rispettivi obbiettivi: la squadra di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione; la squadra in trasferta per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Monopoli-Palermo: streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud o Rai Sport?

Dove vedere Monopoli-Palermo: streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il match Monopoli-Palermo, valido per il recupero della 32esima giornata, si giocherà allo Stadio Vito Simone Veneziani a partire dalle 15.00 di Mercoledì 7 Aprile 2021. La partita Monopoli-Palermo sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C della stagione 2020/21. Eleven Sports mette a disposizione dei suoi clienti un abbonamento mensile (dal costo di 7,99€ al mese) e un abbonamento stagionale (disponibile al costo di 69,99€). La piattaforma da fine Dicembre non trasmette più in streaming gratis le partite sul sito elevensports.it, sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Per questo match ancora non si hanno informazioni sull’eventuale diretta tv in chiaro su Rai Sport. Seguiranno aggiornamenti…