Dove vedere Roma-Lazio Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 13 allo stadio Tre Fontane si disputerà il derby Roma-Lazio, valevole per la 20.a giornata del campionato Primavera 1, che vede in classifica i giallorossi di Alberto De Rossi al secondo posto con 36 e a -2 dalla capolista Sampdoria, mentre i biancocelesti di Leonardo Menichini al terzultimo con 15 punti; nell’ultimo turno le due squadre hanno pareggiato rispettivamente contro Atalanta (1-1 in trasferta) e Sassuolo (3-3 in casa).

I precedenti della stracittadina capitolina sono 31 con la Roma avanti per 12-11 e otto pareggi; l’ultima sfida al Tre Fontane risale al 12 maggio 2018 con vittoria dei giallorossi per 3-0, con quest’ultimi che hanno vinto anche la gara d’andata giocata al “Mirko Fersini” al Centro Sportivo di Formello lo scorso 24 ottobre, con un rotondo 4-0.

L’arbitro della gara sarà Eduart Pashuku di Albano Laziale (Roma), coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Poma di Trapani e Fabrizio Giorgi

di Legnano (Milano).

Dove vedere Roma-Lazio Primavera in tv e streaming

Il match Roma-Lazio valevole per la 20.a giornata del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 13), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.