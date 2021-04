Dove vedere Taranto-Nardò, streaming gratis Serie D e diretta TV in chiaro?

Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Erasmo Iacovone” si disputerà si disputerà Taranto-Nardò, match valido per la 26.a giornata del girone H di Serie D. A scendere in campo saranno gli ionici di Giuseppe Laterza e i neretini di Ciro Danucci. Prima di scoprire dove vedere Taranto-Nardò in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Gli ionici sono primi con 48 punti (13 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo match hanno battuto il Gravina (1-0). Il Nardò, invece, occupa la 9.a posizione con 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) e nell’ultimo turno in cui è sceso in campo ha perso contro la Puteolana (2-1). Il Taranto ha una gara in meno, quella contro il Real Aversa. Il Nardò, invece, deve recuperare quattro match contro Casarano, Real Aversa, Fasano e Gravina.

Taranto-Nardò sarà diretta da Raimondo Borriello di Arezzo, coaudiuvato da Agostino De Santis di Campobasso e Paolo Cozzuto di Formia.

Dove vedere Taranto-Nardò in tv e streaming

Il match Taranto-Nardò, valido per la 26.a giornata del girone H del campionato di Serie D, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85. La gara sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e persino sulla pagina Facebook di “Canale 85”. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.