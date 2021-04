EFL Cup, dove vedere Manchester City-Tottenham: streaming e diretta tv in chiaro?

Il match ManchesterCity-Tottenham, valido come finale della EFL Cup 2020/21, si gioca domenica 25 aprile alle ore 17.30 nello stadio Wembley di Londra. In occasione dell’atto conclusivo della Coppa di Lega inglese saranno presenti 8.000 spettatori. I citizens stanno vivendo una stagione esaltante con il primo psoto provvisorio nella Premier League e la semifinale di Champions League. Momento invece fallimentare per i londinesi che hanno appena esonerato Mourinho e sono solo quinti in campionato. Nei due precedenti stagionali si registra un successo per parte.

https://www.youtube.com/watch?v=pqGayF-vh1g

Le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham EFL Cup

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Bale, Lo Celso, Son; Kane.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Manchester City-Tottenham, streaming gratis e diretta tv in chiaro finale Coppa di Lega?

La finale di EFL Cup, Manchester City-Tottenham sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro è visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre 2019 con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.