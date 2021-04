Finale Coppa del Re 2020, dove vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad: streaming e diretta tv in chiaro?

Athletic Bilbao-Real Sociedad, si gioca la finale di Coppa del Re 2020. L’atto conclusivo della competizione della scorsa stagione si disputa eccezionalmente a un anno di distanza dal rinvio del 18 aprile 2020 causa pandemia Covid. Dato curioso è che i biancorossi di Marcelino disputeranno due finali in quindici giorni dal momento che il 17 aprile affronteranno il Barcellona per quella dell’edizione 2021. Il match Athletic Bilbao-Real Sociedad, valido per la finale della Coppa del Re 2019/20, si gioca sabato 3 aprile alle ore 21.30 nello stadio Olimpico di Siviglia. Raul Garcia e compagni sono alla quinta finale negli ultimi dodici anni mentre la squadra di Alguacil torna a disputare una finalissima a distanza di trentadue anni dall’ultima volta.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Mikel Vesga, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia. All. Marcelino

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Alex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil



Dove vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad finale Coppa del Re 2020, streaming gratis e diretta tv Sky Sport o DAZN?

Il match Athletic Bilbao-Real Sociedad sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, canale 211 del telecomando Sky, con la telecronaca di Zanon e Pizzigoni. Il canale è visibile anche in streaming su Eurosport Player e in maniera gratuita per gli abbonati DAZN.