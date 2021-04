Finale Coppa del Re, dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona: streaming e diretta tv in chiaro?

Athletic Bilbao-Barcellona, in palio il prestigioso trofeo. Due settimane dopo la sconfitta nella finale della Coppa del Re 2020 nel derby contro la Real Sociedad, i baschi ci riprovano sfidando i catalani. La squadra di Marcelino ha eliminato il Levante in semifinale dopo i tempi supplementari mentre i blaugrana hanno ribaltato con un clamoroso 3-0 al Camp Nou la sconfitta dell’andata contro il Siviglia. Il match Athletic Bilbao-Barcellona, valido come finale della Coppa del Re 2020/21, si gioca sabato 17 aprile alle ore 21.30 a porte chiuse a porte chiuse nello Stadio de la Cartuja di Siviglia. L’ultimo successo di Messi e compagni nella competizione risale al 2018 mentre i baschi non alzano il trofeo dal lontano 1984.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona finale Coppa del Re

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Dani Garcia, Vencedor, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.







Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale Nove ? No telegram, no rojadirecta finale Coppa del Re 2020/21

Il match Athletic Bilbao-Barcellona sarà trasmesso in diretta tv esclusiva in chiaro su Nove, canale 9 del digitale terrestre e numero 145 del telecomando Sky, con la telecronaca di Andrea Distaso e commento tecnico di Carlo Pizzigoni. La sfida sarà visibile anche in diretta streaming sul sito Discoveryplus.it/canali/nove.