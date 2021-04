Fiorentina-Juventus, probabili formazioni del match al Franchi

All’Artemio Franchi di Firenze per la 33esima giornata di Serie A si affrontano Fiorentina-Juventus. Il match, in scena domenica 25 aprile 2021 alle ore 15, verrà arbitrato da D. Massa.

La Fiorentina è in 14esima posizione in classifica, con 33 punti accumulati nelle 32 gare precedenti. La formazione di Iachini, che ha come obiettivo la salvezza, è reduce da una splendida vittoria contro il Verona in trasferta. Contro la Juve l’allenatore non avrà a disposizione Kokorin, Bonaventura e Valero. In campo contro i bianconeri, Iachini dovrebbe schierare un 3-5-2. Tra i pali il solito Dragowski, difesa con Milenkovic e Caceres esterni, e Pezzella centrale. Centrocampo con Venuti e Biraghi sulle fasce laterali, con al centro Amrabat, Pulgar e Castrovilli. In avanti con la coppia Vlahovic-Ribery.

La Juventus con i suoi alti e bassi proverà a contrastare i Viola per fare un altro passo verso il proprio obiettivo: la qualificazione alla Champions League. Non sarà semplice contro la Fiorentina dove Andrea Pirlo non avrà a disposizione soltanto Chiesa e Demiral. In campo con un probabile 4-4-2, con Szczesny tra i pali, difesa con Danilo e Alex Sandro ai lati con Bonucci e Chiellini al centro. Centrocampo con Rabiot e Bentancur in mezzo a Cuadrado e Ramsey sulle fasce. Attacco con la coppia Morata, Ronaldo.

Fiorentina-Juventus, probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Morata, Ronaldo.