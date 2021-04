Highlights Palermo-Foggia, video gol e highlights Serie C

Il recupero della 33^ giornata del girone C di Serie C va al Palermo. I rosanero superano 1-0 il Foggia e salgono all’ottavo posto in classifica. Un risultato importante per la squadra di Filippi che, dopo un pareggio e una sconfitta, torna al successo. A decidere il match, una rete di Valente nei minuti finali del match

Palermo-Foggia, il racconto del match

Pronti via è subit il Palermo a rendersi pericoloso con l’ex Floriano che dopo appena 60” lascia partire n tiro a giro molto insidioso che si spegne di un soffio sul fondo. Al 10′ la reazione del Foggia che sugli sviluppi di un corner, sfiora il vantaggio con un fendente di Vitale dal centro dell’earea di rigore. Pelagotti è attento e respinge. Glo ospiti prendono coraggio e iniziano a prendere campo. Al 24′, diretamente su calcio di punizione, Curcio prova a sorprendere Pelegotti con un tiro a giro indirizzato alla sua destra, ma il portiere del Palermo è attento e si rifugia in corner. Passano pochi minuti e l’attaccante del Foggia è ancora protagonista con un violentissimo tiro che chiama Pelagotti ad un altro grande intervento. La reazione del Palemro arriva solo nel finale di tempo con il colpo di tacco di Kanoute (palla fuori non di molto) e la botta da fuori di Floriano che trova l’ottima risposta di Fumagalli.