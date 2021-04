Top 10 giocatori in scadenza, in lista anche Donnarumma: il futuro

Mancano tre mesi alla fine di giugno e sono tanti i giocatori che andranno in scadenza. Tra questi ecco la Top 10 dei più importanti che potrebbero cambiare tanto con le loro decisioni. Si sono generate già delle situazioni infuocate intorno a questi nomi, da Messi ad Aguero, ma anche Sergio Ramos e Donnarumma; tutti liberi per il prossimo mercato in mancanza di rinnovo con i propri club.

Dieci stelle del calcio: il futuro

Il primo della Top 10 non poteva essere che Leo Messi. Il bomber indiscusso del Barcellona potrebbe cambiare aria a fine stagione, le prossime settimane saranno decisive. Tutto dipende anche dal nuovo presidente, Laporta. Tante le voci sul futuro della Pulce, quella più probabile sembra il Manchester City, che vedrebbe Messi riunirsi con Guardiola in seguito all’addio di Aguero. Anche Sergio Ramos è in difficoltà sulla scelta del proprio futuro. La pietra miliare dei Blancos potrebbe cambiare squadra. Il tempo sta passando e Ramos ancora non rinnova, la società è impostata su un cambio radicale della rosa. Dubbi sul futuro, il difensore è stato avvicinato dalla Juventus.

Menphis Depay è uno dei più seguiti d’Europa. L’attaccante del Lione è quasi certo che non resterà in Francia, il suo futuro potrebbe essere ovunque. Vincerà il progetto più ambizioso. Il Real Madrid, sempre in vista di questa rivoluzione per rigenerare la propria rosa, saluterà anche Lucas Vazquez. Il giocatore è molto seguito da Milan e Inter. Il futuro dell’argentino potrebbe essere a Milano. Il Liverpool continua a lottare per il rinnovo del centrocampista fondamentale per Klopp, Gerginio Wijnaldum, ma non c’è ancora intesa. L’olandese è la richiesta di Koeman, ma la sua operazione dipenderà dalla proposta dei Reds.

Un altro giocatore che ha già innescato una lunga serie di scontri sul mercato è Sergio Aguero. L’addio è sicuro, il futuro ancora no. Il Kun saluterà il suo City, le voci intorno all’argentino dicono Juventus. Ma tutto è ancora in gioco. Gigio Donnarumma sta facendo impazzire la dirigenza rossonera, finisce anche lui nella Top 10 dei giocatori in scadenza più importanti. Il Milan non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo pupillo, ma bisogna trovare anche un compromesso con le richieste di Raiola. La dirigenza continua la lotta con Raiola, intanto restano a guardare il Chelsea, il Barcellona, il Real Madrid, la Juventus e molte altre.

Eric Garcia, 19enne difensore centrale, dovrebbe diventare il sostituto a lungo termine di Gerard Piqué nella difesa blaugrana. Ora è al Manchester City con Pep Guardiola, ma il desiderio di giocare con il Barça potrebbe spingerlo a partire il prossimo giugno. Il centrocampista tedesco Julian Draxler, molto probabilmente non rinnoverà con il PSG. Tante le destinazioni assegnate al giocatore, quella più plausibile è il Milan. Infine c’è il difensore del Bayern Monaco, David Alaba. Tutti vogliono l’austriaco nella propria difesa. Sarà un altro degli scontri più interessanti del prossimo mercato. Alla finestra ci sono: City, Liverpool, Chelsea, PSG, Barcellona e Real Madrid.