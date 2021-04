Italia femminile: le azzurre hanno pareggiato 1-1 contro l’Islanda

Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Milena Bertolini hanno pareggiato 1-1 nell’amichevole a Coverciano contro l’Islanda.

Ieri, 13 aprile, si è disputata presso il campo “Enzo Bearzot” di Coverciano l’amichevole tra Nazionali femminili Italia-Islanda. Le azzurre, scese in campo con un modulo 4-4-3 dopo solo 50 secondi dall’inizio del match hanno trovato il vantaggio con Valentina Giacinti, capitano ed attaccante del Milan. Al 41′ minuto c’è stato il gol delle islandesi con il gol di Karolina Lea Vihjálmsdottir. La partita delle azzurre è terminata con un pareggio 1-1. Le due nazionali sono già entrambe qualificate alla fase finale degli Europei che si svolgeranno nel 2022 in Inghilterra dal 6 al 31 luglio, con un anno in ritardo rispetto alla data prevista causa pandemia.

Aspettando Women’s EURO 2022

Gli Women’s Euro 2022, la tredicesima edizione del campionato europeo di calcio femminile, si disputeranno in Inghilterra. Il numero delle squadre che parteciperanno è 16: Inghilterra, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Belgio, Islanda, Spagna, Finlandia, Austria, Italia, Russia, Svizzera e Irlanda del Nord.

Il torneo sarà articolato in due fasi una fase e gironi ed una ad eliminazione diretta. Nella fase a gironi le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 gironi e accederanno ai quarti solo le prime due di ciascun girone.

Il torneo si svolgerà in dieci stadi tra cui Wembley Stadium di Londra, Old Trafford di Manchester e St Mary’s Stadium di Southampton.