Juve-Milan, idea di scambio: Bernardeschi per Romagnoli

Juventus e Milan potrebbero risolvere un problema grazie ad uno scambio. Una strategia di mercato per un futuro migliore per due giocatori che sembrano essere diventati un problema per le rispettive società. Bernardeschi e Romagnoli, è in arrivo uno scambio.

Juve-Milan, si pensa allo scambio

Juve e Milan potrebbero risolvere la questione con questo scambio strategico tra Romagnogli e Bernardeschi. Alla Juventus piace il difensore rossonero da qualche anno, cercando diverse volte l’intensa con il Milan; così come l’ex Fiorentina è stato accostato più volte al club di Milano. Mai nessuno dei due acquisti è andato in porto. A fine stagione, dopo un anno alquanto fallimentare, la Juventus è chiamata a fare due conti, soprattutto con i giocatori che non rientrano bene nel progetto. Bernardeschi è sempre più lontano dai piani bianconeri, lanciarsi in una nuova avventura non potrà che fargli bene.

Stessa situazione per Alessio Romagnoli, il 26enne potrebbe rientrare alla perfezione nei progetti della Juventus, che perderà qualche difensore a fine stagione, come Giorgio Chiellini. Il suo Milan riscatterà Tomori, per lui la situazione non migliorerà. Stefano Pioli potrebbe trovare interessante Bernardeschi che potrebbe diventare una rotazione interessante sul fronte offensivo. Uno scambio che potrebbe migliorare le condizioni di due giocatori che sono rimasti nell’ombra questa stagione e che con questo cambio potrebbero svoltare e migliorare le proprie ambizioni.