Juventus, addio a Buffon: futuro in un’altra squadra di Serie A per il portiere

La Juventus e Buffon si diranno addio a fine stagione. Il portiere però non ha alcuna intenzione di smettere di giocare e, nonostante l’età, non mancano neanche le squadre interessate. Il suo destino sembra quello di restare in Serie A.

Juventus, addio a Buffon, c’è l’Atalanta

Gigi Buffon sente ancora di poter dare tanto al mondo del calcio, soprattutto ha ancora voglia di sfide personali, di restare sul campo. L’idea di appendere i guantoni al chiodo non gli è ancora venuta in mente. Grandi sfide all’orizzonte non ci sono, le possibilità di finire in un club di livello è impossibile, almeno per il momento non è arrivata nessuna offerta, ma Gigi potrebbe finire a Bergamo. A riportare la notizia è il Corriere di Bergamo, secondo il quale l’Atalanta, in caso di partenza sia di Gollini, sia di Sportiello, avrebbe intenzione di portare Buffon a Bergamo.

Una trattativa in corso non c’è, ma Buffon desidera continuità e al momento alla Juventus non ne ha e considerando i piani di mercato della Juventus, non ne avrà neanche in futuro. Il giocatore a Bergamo sarebbe titolare con l’addio agli attuali portieri, quindi l’idea di passare in nerazzurro attrae l’ex Parma. Ci sarà da aspettare a fine stagione per capire quale sarà il vero futuro di Gigi Buffon, ma al momento l’unica strada sembra l’Atalanta.