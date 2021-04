Juventus, avanza l’intesa: l’attaccante del Barcellona è vicino

La Juventus ha dimostrato un forte interesse per l’attaccante del Barcellona, Ousmane Dembélé. Il giocatore, nonostante i 23 anni, è già ad un bivio nella sua carriera. Sembra che nell’ambiente degli Azulgrana lo spazio a disposizione sia sempre limitato, quindi è meglio guardarsi intorno. Sul giocatore ci sono numerose società interessate, tra queste anche la Juve.

Juventus, si avanza per Dembélé

Secondo quanto riportato su Mundo Deportivo la società della Vecchia Signora si sta muovendo per aggiudicarsi il giovane talento della Nazionale francese già per la prossima stagione. L’esterno francese, ex Borussia Dortmund e attualmente in forza ai blaugrana, ma si trova in una situazione di disagio in Spagna. Al Barcellona la situazione è in stallo, non c’è ancora interesse per il rinnovo del contratto e, a un anno dalla scadenza, l’attaccante è pronto all’addio. Al momento non si è cercato l’accordo e se quest’ultimo non si riuscisse a trovare, durante la prossima sessione di mercato, quella di giugno, la cessione è inevitabile. Alla finestra ci sono non solo la Juventus, anche Manchester United, Liverpool e Paris Saint Germain.

Per la Juventus non è una novità, l’interesse per il francese è più un ritorno di fiamma. Già la scorsa estate ci sono state delle avance da parte dei bianconeri, ma poi tutto è andato in fumo. Per il gioco della Juve potrebbe essere fondamentale la sua presenza in campo, inoltre la società piemontese è in vantaggio sulle altre grazie al regime fiscale vantaggioso per chi arriva dall’estero. Ma non solo, sembra che il precedente scambio, Arthur-Pjanic, avrebbe creato una buona intesa tra i bianconeri in sede di trattative con la dirigenza blaugrana.