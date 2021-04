Juventus: Chiellini, mai con un’altra maglia

Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale italiana e difensore della Juventus dal 2005, è considerato per il club uno dei difensori più forti della sua storia. È il giocatore che è sempre stato presente, in modo continuativo con la maglia bianconera durante la striscia vincente. È stato lui a prendere il posto di Buffon quando il portiere, nella stagione 2018-2019, decise di passare al club francese del Psg prima del ritorno in bianconero. Con ben 529 presenze in Serie A con la Vecchia Signora, 36 gol e 24 assist è sicuramente lui il simbolo di questa Juventus e non potremmo mai vederlo indossare un’altra maglia.

Fiero, combattivo, lottatore. Queste sono le tre qualità che descrivono meglio Giorgio Chiellini.

Dichiarazioni sul suo futuro

Giorgio Chiellini a 36 anni pensa al suo futuro. In una recente intervista di Giovanni Guardalà a Sky Sport ha affermato che “durante la sosta della Nazionale sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è così. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai. Con tutto il rispetto non giocherei mai con un’altra maglia in Italia o in Europa, è fantamercato”. Il giocatore ha comunque fatto intendere di non aver ancora preso una decisione affermando “non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata, Malinovskyi, sull’Atalanta”.