Juventus e Milan, incrocio in fase difensiva: entrambe vogliono il senegalese

Juventus e Milan cercano rinforzi in fase difensiva in vista della prossima finestra di mercato, con inizio sempre più vicino. Le due società hanno puntato gli occhi su un difensore francese che andrà in scadenza di contratto a breve. La società francese e il giocatore non hanno ancora deciso per il suo futuro.

Juventus e Milan su Kamara

I due club hanno puntato Boubacar Kamara, senegalese classe 1999, che sta dimostrando il suo talento e la sua crescita match dopo match con la maglia del Marsiglia. Kamara è nel club francese da sempre, dall’età di sei anni, cresciuto lì e non ha mai avuto altre esperienze. Il suo contratto ha scadenza 30 giugno 2022 e ancora non c’è intesa per il rinnovo. Intanto, sia Juventus che Milan stanno provando a portare il giocatore in Italia.

In passato, entrambe le società italiane hanno provato a convincere il senegalese a sposare il proprio progetto, ma il promettente difensore centrale è stato fedele al suo Marsiglia. Non solo, le illusioni italiane sono sempre state frenate dalla ferma opposizione marsigliese. Tra un anno, senza rinnovo di contratto, Kamara lascerebbe il Marsiglia a parametro zero, ma in caso di acquisto prima della scadenza, il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Secondo il portale sportivo Fichajes.com, il club francese è pronto a lasciar partire il suo difensore.