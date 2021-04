Juventus, giorno decisivo per Pirlo: cosa succede se vince il Napoli

La Juventus si gioca la partita della stagione. Quella di stasera contro il Napoli sarà una sfida decisiva per il futuro della Juve e anche per quello di Andrea Pirlo. Chi l’avrebbe mai detto che il recupero di Juve-Napoli, della terza giornata di campionato, sarebbe diventato, dopo rinvii e udienze in tribunale, il match dell’anno per i bianconeri. Nessuno.

Juventus, gara decisiva per il futuro di Pirlo

La partita in scena allo Stadium questa sera dirà tanto sul futuro dei bianconeri per il prossimo anno. La qualificazione alla Champions dipende anche da questa gara, scontro diretto con i partenopei. La perdita economica in caso di mancata qualificazione potrebbe essere devastante per la società di Andrea Agnelli, già alle strette da un po’. In caso di sconfitta, la dirigenza bianconera è pronta a prendere provvedimenti seri nei riguardi del tecnico, già “salvato” più volte dopo tanti flop.

La scelta privilegiata, rafforzata anche dall’incontro nel week end con Agnelli, porta ad Allegri. Ma davvero Max tornerebbe a stagione in corsa, dopo tanto tempo lontano dai giochi? Il dubbio è lecito. Così, considerando che la prospettiva dell’arrivo di Allegri si allunga alla prossima stagione, l’alternativa immediata sarebbe interna. Si tratta di Igor Tudor, vice di Pirlo, con cui lo spogliatoio sta mostrando sintonia. Lo scenario è complesso. Mancano poche ore alla gara, la quale potrebbe anche finire con una vittoria della Juventus contro il Napoli e Pirlo potrà tirare un sospiro di sollievo e tirare avanti, ancora per un po’.