Juventus, il futuro di Dybala è segnato: ecco l’indizio del giocatore

Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti più discussi degli ultimi mesi. In vista della scadenza, giugno 2022, e di nessun rinnovo in vista, la questione diventa sempre più calda. Con Andrea Pirlo, che ha tenuto il giocatore anche più distante dal suo progetto, le possibilità di un addio sono aumentate. Ma oggi è arrivato un segnale dal giocatore argentino, ha lasciato un indizio che potrebbe significare molto sul proprio futuro.

Juventus, l’indizio di Dybala

L’indizio che Paulo Dybala ha dato è il cambio di foto del profilo su Instagram, noto social network. A quanto pare la Joya pensa sempre in bianconero: come nuova immagine profilo ha scelto una foto in cui indossa la fascia da capitano della Juve. La domanda sorge spontanea: “Che sia un indizio di mercato?”. La Juventus ha fatto sapere, ancora una volta, che l’interesse di trattenere l’attaccante a Torino non è mai cambiato. Fabio Paratici, in una delle ultime interviste, sul rinnovo dell’ex Palermo ha detto: “Ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, è chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo. Dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo e in tutte le mosse che facciamo”.

E’ solo questione di tempo, a breve di dovrà decidere dove giocherà Dybala la prossima stagione, a quanto pare l’argentino dopo tanti accostamenti a varie squadre (PSG, Barcellona, Inter), finalmente sembra dare un segnale di futuro in bianconero.