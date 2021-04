Juventus, la lunga astinenza di Ronaldo: 4 partite senza segnare

Cristiano Ronaldo al di là delle sorti della Juventus ha sempre avuto un andamento di alto livello. Il portoghese ha messo a segno ben 25 gol in campionato, e risulta essere il primo marcatore in Italia e tra i primi 4 in Europa. Ma qualcosa sta succedendo all’attaccante della Juve, sono 4 giornate che non riesce a segnare, una lunga astinenza per CR7.

Juventus, 4 gare senza gol: cosa succede a Ronaldo?

La situazione della Juventus è peggiorata, con la sconfitta contro l’Atalanta e il pareggio contro la Fiorentina, la qualificazione alla prossima Champions è diventata più difficile. L’unico obiettivo dei bianconeri per quest’anno sembra difficile da raggiungere, i risultati non arrivano più, e a questo si aggiunge che anche Cristiano Ronaldo non riesce a segnare da 4 partite. Il digiuno dell’ex Real Madrid sale con la Fiorentina a quattro partite consecutive: tre gare in bianco più quella contro l’Atalanta non giocata.

L’ultima esultanza di CR7 risale al 7 aprile contro il Napoli: segnato il gol juventino numero 97, la rincorsa a quota 100 si è fermata lì. La continuità di Ronaldo si è interrotta e un’astinenza senza gol così lunga non l’aveva mai avuta. C’è anche da sottolineare che il portoghese durante la gara contro la Viola non si è visto in attacco, è stato quasi assente, nessun tiro in porta. Il giocatore è irriconoscibile, è evidente che qualcosa non va. Il nervosismo dimostrato nei successi con Genoa e Parma, il passo indietro prima della trasferta di Bergamo, la prestazione pessima con la Fiorentina, dimostrano il malessere del giocatore.

L’assenza al gol di Ronaldo diventa un vero problema per la Juventus che, a cinque giornate dalla fine del campionato, non ha mai vissuto così tanto il rischio di non farcela a qualificarsi in CL. Si spera che l’attaccante possa tornare in forma e d’umore giusto per macinare ancora gol e aiutare la formazione bianconera a raggiungere i propri obiettivi.