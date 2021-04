Juventus, Zidane è sempre più vicino: le ultime dalla Spagna

In Spagna danno sempre più vicino l’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid e il suo ritorno alla Juventus, questa volta da allenatore. Lo stesso allenatore francese aveva lanciato già qualche input ma, con la conferma di Florentio Perez, ancora per altri 5 anni, come presidente dei Blancos ha dato maggiori conferme sulla sua partenza.

Juventus, arrivo Zidane possibile

I problemi tra il presidente del Real Madrid e Zinedine Zidane sono noti a tutti già dallo scorso anno. Adesso che alle ultime elezioni non si è presentato nessun candidato e oggi verrà confermato un nuovo mandato a Perez per i prossimi 5 anni, l’addio a Zizou è probabile.

Il patron delle merengues ha dichiarato più volte di dare il via libera a Zidane nel caso volesse andare. Intanto, il francese, in una delle ultime conferenze stampa, ha dichiarato di non escludere un ritorno alla Juventus.

L’allenatore del Real Madrid ha un contratto in scadenza nel 2022, con Perez si è già parlato di rinnovo. Le condizioni del tecnico sono quelle di portare giocatori importanti nell’organico. Richieste molto difficili per il presidente che, oltre a voler rivoluzionare l’organico ha intenzione di effettuare anche un cambio in panchina. Secondo “Diario Gol”, Zidane avrebbe chiesto tre rinforzi precisi per firmare il rinnovo: Jules Koundé in difesa, Eduardo Camavinga a centrocampo e uno tra Kylian Mbappe, Erling Haaland e Harry Kane in attacco. Adesso che Florentino riceverà il nuovo mandato si occuperà del futuro di Zidane che, secondo molti media spagnoli, andrà via.

La Juventus potrebbe fare follie per portare Zidane a Torino e, se dovesse avere la certezza di un addio al Real, il presidente della Vecchia Signora si muoverà per garantire un posto a Zizou. A Torino sono in procinto di decidere di sciogliere il nodo ad Andrea Pirlo. In ogni caso, l’arrivo di Zinedine Zidane metterebbe tutti d’accordo, il francese è il sogno di tutti i bianconeri.