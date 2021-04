Juventus, Zinédine Zidane: “L’Italia e la Juve sono sempre nel cuore.”

Juventus, Zinédine Zidane, attuale allenatore del Real Madrid ed ex calciatore francese di origini algerine (ruolo centrocampista), in seguito al successo contro il Liverpool è pronto a lasciare alcune dichiarazioni nei riguardi la Juventus, ex casa del campione. L’allenatore francese esulta dopo il successo del suo Real nel match di andata dei quarti di finale di Champions contro il Liverpool e lanciato un messaggio/pensiero molto chiaro, ai tifosi bianconeri: “L’Italia e la Juve sono sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Tornare? Adesso sono qua. Vediamo. I bianconeri sempre importanti per me”.

Juventus, Zinédine Zidane: possibile futuro come tecnico del vecchio club?

Questa è una domanda che ultimamente aleggia nel club juventino. Zinédine Zidane in un futuro meno prossimo potrebbe nuovamente indossare i panni del tecnico bianconero? Il campione è pronto a dichiarare: “Un pensiero anche all’Italia e, in particolare, alla Juventus: mi piace quello che faccio, è difficile fare meglio ancora anche se ho la squadra per farlo. L’Italia è nel mio cuore, ho fatto cinque anni a Torino e la Juventus è ancora importante per me. Adesso però sono qua“. Allora dalla Juve al Real, oggi dal Real alla Juve. Pirlo (ed eventualmente Allegri) permettendo, ovviamente…