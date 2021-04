Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid-19: la moglie lo ufficializza su Instagram

Lazio, Simone Inzaghi risulta positivo al Covid-19, la notizia giunge a seguito dell’esame al quale viene sottoposto il tecnico della Lazio, da alcuni membri della famiglia tramite un post su Instagram. L’esame privato è stato eseguito negli ultimi giorni e a renderlo pubblico è lo staff club biancoceleste. A seguito di ciò tutto il gruppo biancoceleste dovrà sottoporsi a tampone come da regolamento. Da questo momento la squadra sarà in una bolla sanitaria, contatti limitati così come gli spostamenti.

Simone Inzaghi positivo al Covid-19: il post e dichiarazioni della società

E’ la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello a ufficializzare la notizia sui social. “Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio“. Le dichiarazioni della società biancoleste: “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare – il comunicato emesso dal club biancoceleste – La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati“.