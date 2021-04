MotoGP, Jorge Martin su Valentino Rossi

Jorge Martin, pilota della Ducati, si racconta in un’intervista sul canale YouTube di Jorge Lorenzo. Nel 2018 lo spagnolo ha dimostrato il suo talento ottenendo importanti titoli in Moto3, oggi il pilota è salito nel primo podio della top class dopo solo due gare.

L’idolo di Martin

In sella alla Ducati del team Pramac, il pilota si racconta in un’intervista. L’idolo del campione spagnolo è proprio il nove volte campione del mondo Valentino Rossi. Queste le parole di Martin: “Da bambino ammiravo tanto Valentino. E’ bello poter gareggiare con lui, anche se sarebbe stato ancora più divertente sfidarlo durante i suoi anni migliori”. Jorge si lascia anche andare su un pronostico per il Motomondiale 2021 su Rossi: “Non credo possa vincere una gara quest’anno. Difficilmente sull’asciutto, magari avrà qualce chance sul bagnato”.

“Fausto è stato l’unico a credere in me”

L’obiettivo di Martin per i prossimi anni è diventare una stella della MotoGP, intanto si lascia andare raccontando un passaggio chiave della sua carriera: “Ho iniziato a correre a sei anni. Poi, però, i miei genitori sono rimasti senza lavoro e il resto della famiglia mi ha aiutato economicamente. Devo ringraziare loro, il mio manager Albert Valera e Gresini. Fausto è stato l’unco a credere in me in un momento difficile. Mi ha dato un’opportunità quando nessuno mi prendeva in considerazione”