Napoli, la rivincita di Gattuso

Il tecnico calabrese, con la rosa a piena disposizione sta risalendo la classifica

La corsa Champions sta diventando sempre più accattivante e coinvolgente, con 4 squadre in 7 punti, ossia Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio che si giocano 3 posti per l’accesso nella massima competizione europea.

Il Napoli, ieri ha battuto un Torino in forma, ed ha agganciato Milan e Juventus si trova al terzo posto per la classifica avulsa. Grande recupero degli azzurri, che fino a qualche mese fa, era a -12 ed addirittura si parlava anche di un’esclusione dall’Europa League.

Rino Gattuso, tecnico super criticato nella città partenopea, soprattutto dai media locali, pian piano, si sta prendendo le sue rivincite, si sta togliendo i tanti sassolini dalle scarpe ed il Napoli, sta risalendo la classifica, e si candida come una delle principali favorite per la qualificazione in Champions League.

Nel girone di ritorno Napoli, ha ottenuto 32 punti, secondo solo all’Inter di Conte.

Ora sui social, c’è gente che chiede addirittura scusa al tecnico del Napoli, c’è chi chiede la conferma dell’allenatore calabrese, ed ora, con la completa rosa a disposizione il Napoli segna e vince.

Battute Milan, Juve, Lazio e Roma, pareggio con l’Inter, gli azzurri ricordiamo tra gennaio e febbraio aveva circa 13 calciatori disponibili e Gattuso doveva usare quasi sempre gli stessi. Il Napoli, adesso rispetto alle contendenti ha un calendario favorevole ed ha una differenza reti migliore. Fatto sta, che sarà un finale di stagione entusiasmante.