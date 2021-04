Primavera 3, Arezzo dilaga contro il Pontedera: al “Faralli” termina 7-2

Al “Faralli” di Castiglion Fiorentino, nella seconda giornata del girone di ritorno, la Primavera 3 dell’Arezzo dilaga contro il Pontedera imponendosi 7-2.

Gli Amaranto passano in vantaggio dopo 10′: Stampete sfonda sulla sinistra, cross arretrato per Damiano Marras che tira di prima intenzione, sulla respinta del portiere insiste Verdelli e fa 1-0. Al 22′ viene assegnato un calcio di rigore all’Arezzo per un fallo del portiere del Pontedera in uscita su Zuppel. Lo stesso Zuppel di presenta dagli undici metri e spiazza Kaustantinos per il 2-0. Il Pontedera accorcia le distanze al 29′ con Bancalari: 2-1. Passa un minuto e gli ospiti avrebbero l’occasione per pareggiare con un tiro al volo di De Ioannon, ma Gagliardi si supera e respinge in angolo. I ragazzi di mister Sussi non si fanno intimorire e al 32′ allungano. Damiano Marras serve Niccolò Marras in area e il numero 7 non sbaglia con un tiro forte sotto la traversa: 3-1. Prima del riposo c’è ancora il tempo per un altro gol: al 45′ su corner, Martelli stacca sul primo palo e di testa firma il 4-1. L’Arezzo è padrone del campo e del gioco, sfiorando il quinto gol in più di un’occasione ad inizio ripresa. Quinto gol che arriva al 64′: corner dalla sinistra, Stampete si fa trovare pronto sul secondo palo e di testa infila sul primo palo. Gli ospiti accorciano di nuovo le distanze al 75′ con un sinistro a giro di Bancalari che batte Gagliardi. All’80’ l’Arezzo accelera di nuovo e in contropiede segna il sesto gol con un diagonale imparabile di Damiano Marras. Nel recupero, al 92′, ecco il settimo gol che porta la firma di Steccato, servito con i tempi giusti da Pittaccio.

Arezzo-Pontedera 7-2

Arezzo: Gagliardi, Bux, Ferraro, Tordella (68′ Cristaldi), Bordonaro, Martelli, Marras N, Verdelli (75′ Mascia), Zuppel (75′ Manchia), Marras D (83′ Mussi), Stampete (68′ Steccato).

A disp: Ermini, Calabrò, De Pellegrin, Canapini, Baldoni, Bartoli, Pittaccio.

All: Andrea Sussi

Pontedera: Kaustantinos (60′ Noli), Tufano, Marra, Centofante (42′ Paolucci), Grella, Guidi, Bancalari, Chiodi (60′ Mazzoni), De Iannon, Gaucci, Azzali (46′ Ortu).

A disp: Bartoli, Vassallo, Hakiki, Lo Jacono, Ruotolo, Di Maggio, Ravelli, Defaveri.

All: Manolo Dal Bo

Marcatori: 10′ Verdelli, 22′ Zuppel (rig.), 29′ 75′ Bancalari, 32′ Marras N, 45′ Martelli, 64′ Stampete, 80′ Marras D, 92′ Steccato

Arbitro: Federico Nannelli (Valdarno)

1° Assistente: Francesco Donati (Valdarno)

2° Assistente: Letizia Quartararo (Valdarno)

CLASSIFICA

Arezzo 26

Livorno 23

Grosseto 16

Viterbese 13

Lucchese 12

Pontedera 10

Carrarese 10

Olbia 7

Pistoiese 6