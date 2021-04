PSG: Icardi è tornato con una tripletta

Mauro Icardi torna a segno con una tripletta contro l’Angers

Si è disputato ieri, al Parco dei Principi, il match dei quarti di finale di Coppa di Francia tra Psg e Angers. Il Psg ha espugnato l’Angers 5-0 con una tripletta di Mauro Icardi. Ginocchio, adduttore e coscia, l’attaccante argentino quest’anno non è stato risparmiato da problemi fisici. Senza dimenticare il Covid-19 che ha colpito lui e tutta la sua famiglia. Dopo questo periodo un po’ buio l’attaccante aveva bisogno di prestazioni di questo tipo anche se il suo futuro nella ville lumière sembra tutt’altro che scontato.

Calciomercato Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe organizzato diverse riunioni con il club francese per discutere e confrontarsi su alcuni giocatori, nel mirino ovviamente ancora una volta Mauro Icardi. La volontà del club bianconero sarebbe quella di acquistare il giocatore argentino ma in questo momento la Juventus non avrebbe la possibilità di investire i 50 milioni e Leonardo, direttore sportivo, non è decisamente propenso ad effettuare degli sconti. La Juve potrebbe proporre uno scambio Dybala- Icardi ma il Psg, con una rosa colma di attaccanti non sarebbe disposta ad investire altri soldi in quel settore del campo. Tuttavia, la volontà di Icardi sarebbe quella di rimanere in Francia e non abbandonare il Psg.