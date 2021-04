Riquelme: “Farò di tutto per portare Ronaldo al Real Madrid”

La Juventus dovrà fare molta attenzione se ha intenzione di trattenere Cristiano Ronaldo a Torino per la prossima stagione. Il candidato alla società del Real Madrid, Riquelme, ha annunciato il suo ambizioso progetto per raggiungere il suo obiettivo.

Riquelme: “Torna Cristiano Ronaldo, via Zidane”

Riquelme si è candidato alla presidenza del Real Madrid e per fare concorrenza a Florentino Perez ha lanciato il suo piano d’attacco: “Cristiano Ronaldo ha rappresentato molto per il calcio e per il Real Madrid e per questo ho intenzione di riportarlo qui. Per me non esistono giocatori giovani e vecchi, ma solo giocatori forti e meno forti”. La vera rivoluzione avverrà sulla panchina delle Merengues: via Zinedine Zidane e dentro un nuovo allenatore. Riquelme ha le idee chiare anche per la panchina: “Zidane non sarebbe il mio allenatore, la direzione sportiva penserebbe a un altro profilo sulla panchina con un’altra strategia. Personalmente mi piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti”.

Una vera e propria rivoluzione in arrivo a Madrid, con il nuovo possibile presidente che per avanzare verso la presidenza dichiara le sue intenzioni. A questo punto la Juve dovrà studiare un piano di difesa nei riguardi di Riquelme se non vuole perdere CR7.