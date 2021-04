Serie A: Cagliari vince contro la Roma. Verso la salvezza?

Il Cagliari vince alla Sardegna Arena contro la Roma 3-2 durante la trentatreesima giornata di Serie A

Il Cagliari, alla terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Parma e Udinese, raggiunge i 31 punti e si piazza al quartultimo posto battendo in casa 3-2 la Roma. La squadra di Leonardo Semplici, grazie ai gol di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro ha espugnato il club giallorosso in una clamorosa rimonta dimostrandosi sempre più cattiva e determinata. La Roma, già concentrata per la semifinale di Europa League contro il Manchester United della settimana prossima, non ha creato grandi azioni di pericolo per i rossoblù. In questo momento il club sardo si trova a pari punti con Benevento e Torino (con due partite in meno). Il Cagliari, che non ha mai smesso di crederci, è sempre più vicino al suo obiettivo, la salvezza.

Le parole dell’allenatore

L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, nel post-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport affermando: “in questa squadra c’è tanta qualità che in un certo frangente del campionato non è stata dimostrata. Dal momento in cui siamo riusciti a incidere sull’aspetto morale e mentale della squadra, i ragazzi hanno tirato fuori tutto. Ci siamo guardati, parlati, hanno recepito il mio messaggio. Il gruppo sta crescendo e si sta convincendo di questa nuova mentalità senza avere paura. Relax ora? Ora che ci siamo riavvicinati non possiamo più mollare”.



Verso Napoli

“Quella di Benevento sarà una partita importante, ma non decisiva: perché prima ci sarà il Napoli e dopo ci attendono altre sfide. Adesso pensiamo a recuperare energie: se giochiamo con questa umiltà e determinazione possiamo dire la nostra“.