Serie A della 30^ giornata: probabili formazioni e ultime news dai campi

Serie A della 30^ giornata – gli ultimi aggiornamenti inerenti alle probabili rose messe in atto dai tecnici della SerieA TIM, grazie agli inviati di Sky Sport. Conosciamo bene la candidatura di Dybala per essere in campo dal 1′ minuto, Antonio Conte sostituirà Barella e Pioli ha recuperato 3 pedine importanti. Probabile ritorno di Luis Alberto per la Lazio, con Spinazzola per la Roma ko in Europa. L’inter si trova in ottimo punto in classifica, avendo ulteriormente allungato le distanze nell’ultima sfida contro il Sassuolo (2-1). Nuove notizie di alcuni ritiri ancora non resi pubblici, sarà da scoprire. Le carte per la Champions League restano aperte, in particolare per la Juventus di Pirlo.

In molti hanno recuperato dalla positività da Covid-19 e sono pronti a scendere in campo. Scopriamo le formazioni delle squadre pronte a scendere in campo per questa 30esima giornata di SerieA TIM.

Serie A della 30^ giornata: i match di sabato 10 ottobre

Spezia-Crotone: sabato ore 15:00

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dell’Orco, Ramos, Saponara

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Messias, Petriccione, Benali, Reca; Ounas, Simy.

Squalificati: Pereira. Indisponibili: nessuno

Parma-Milan: sabato ore 18:00

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brunetta, Cyprien, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Mihaila, Osorio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Zikrzee.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calabria, Maldini, Romagnoli



Udinese-Torino: sabato ore 20:45

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Nuytinck, Pussetto

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lyanco, Singo

Serie A della 30^ giornata: match di domenica 11 ottobre

Inter-Cagliari: domenica ore 12:30

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: Barella. Indisponibili: Kolarov, Perisic

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceppitelli, Cragno, Nandez, Rog, Sottil, Tramoni

Juventus-Genoa: domenica ore 15:00

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Bonucci

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.

Squalificati: Strootman. Indisponibili: Czyborra, Pellegrini

Sampdoria-Napoli: domenica ore 15:00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

Squalificati: Adrien Silva. Indisponibili: Ekdal, Torregrossa, Yoshida

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam

Verona-Lazio: domenica ore 15:00

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Squalificati: Lovato. Indisponibili: Gunter, Kalinic, Vieira

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Pereira, Fares; Caicedo, Immobile.

Squalificati: Correa, Lazzari. Indisponibili: Luis Alberto, Luiz Felipe, Patric

Roma-Bologna: domenica ore 18:00

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

Squalificati: Cristante. Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling, Spinazzola, Zaniolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hickey, Medel, Santander, Tomiyasu

Fiorentina-Atalanta: domenica ore 20:45

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

Squalificati: Pugar, Ribery. Indisponibili: Igor, Kokorin

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Pessina

Formazioni, match di lunedì 12 ottobre

Benevento-Sassuolo: lunedì ore 20:45

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Moncini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: Traore. Indisponibili: Ayhan, Berardi, Bourabia, Caputo, Defrel, Romagna