Amichevole, dove vedere Turchia-Azerbaigian: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 19, all’ “Oba Stadyiumu” di Alanya, la Turchia del C.T Senol Gunes ospiterà l’Azerbaigian del C.T Gianni De Biasi, il match è valido come gara amichevole in preparazione ai prossimi Europei. Prima di scoprire dove vedere Turchia-Azerbaigian in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Per la Turchia match fondamentale quello contro gli azeri non per il risultato ma per iniziare a preparare l’Europeo che si svolgerà dall’11 giugno all’ 11 luglio. La Turchia è inserita nel Gruppo A con Italia, Svizzera e Galles e debutterà proprio contro gli azzurri il prossimo 11 giugno allo stadio “Olimpico” di Roma con calcio d’inizio fissato per le ore 21. Le altre due gare della Turchia nel girone saranno contro il Galles il 16 giugno alle ore 18 a Baku e domenica 20 giugno contro la Svizzera sempre nella capitale dell’Azerbaigian, avversario dei turchi in questo match amichevole. Azerbaigian, invece, che non prenderà parte al prossimo Europeo.

Dove vedere Turchia-Azerbaigian, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Turchia-Azerbaigian, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.