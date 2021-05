Arrestato il papà di Scamacca: minaccia tutti a Trigoria con una spranga

Paura e caos a Trigoria. Nella serata di lunedì, verso le ore 19.30, Emiliano Scamacca (papà del calciatore del Genoa Gianluca) si è introdotto nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini con una spranga danneggiando le auto di alcuni dirigenti giallorossi e minacciando tutti. Paura anche per i ragazzi del settore giovanile giallorosso che si stavano allenando proprio in quel momento e messi subito al riparo. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ogni ulteriore brutta conseguenza. Ma cosa sarà successo per scatenare tutta quest’ira? Ecco di seguito i dettagli.

L’ira di papà Scamacca

Il papà di Scamacca era fuori di sé, minacciando tutti i presenti nel centro sportivo a Trigoria. L’uomo ha inizialmente danneggiato vistosamente le auto dei presenti, concentrandosi principalmente su quelle dei dirigenti giallorossi (sembra quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). Poi, è passato a minacciare tutti con una spranga fino all’arrivo degli agenti del commissariato Esposizione-Eur che hanno arrestato papà Scamacca. Non si conoscono ancora i motivi di quest’azione e il figlio è estraneo ai fatti.

Bisogna ricordare che però un collegamento tra Roma e Gianluca Scamacca c’è. Infatti Gianluca, oggi al Genoa in prestito dal Sassuolo, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, prima di trasferirsi in Olanda al Psv Eindhoven.