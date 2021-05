Bobo Vieri, il “BomBeer”: sorpresa al corso di Coverciano

Non smette mai di stupire Christian Vieri, meglio noto come il Bobo Nazionale, ex bomber di Inter, Milan, Juventus, Lazio e Nazionale. In questi giorni il goleader è “tornato” in campo a Coverciano per seguire da vicino il corso Uefa B/A che ha il fine di preparare gli allenatori del domani aggiornandoli con nuove conoscenze, nuove competenze e nuove skills. Oltre a Christian Vieri hanno preso parte al corso di Coverciano alcuni importanti giocatori, tra questi Alex Del Piero, Riccardo Montolivo, Federico Balzaretti e Daniele De Rossi. Tra una pausa e l’altra Bobo si è concesso un mini-relax versione “sonnellino”, subito ripreso da Alex Del Piero e ovviamente il video non poteva non far impazzire i followers sui diversi canali social. Ma non solo siesta e “pisolino” per Bobo Vieri che negli ultimi tempi è sceso di nuovo in campo (stavolta un campo imprenditoriale) per lanciare la nuova birra Bombeer, la prima birra rosa dedicata al mondo delle donne. Un progetto strategico e di marketing che vuole diventare centrale – se non rivoluzionario – all’interno del contesto economico nazionale delle bollicine, sfruttando la popolarità social dell’ex campione della Nazionale Bobo Vieri che in queste ore si è espresso a favore della vittoria dell’Inter sulla Juve. Un pronostico di campionato da appuntarsi subito per vincere la schedina questo weekend. Bobo, un bomber di razza non solo in campo ma anche nella vita.