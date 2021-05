Calciomercato Milan, l’attaccante è servito: la dirigenza torna sul francese

Il Milan cerca un compagno per Zlatan Ibrahimovic o per alternarlo proprio a quest’ultimo. E’ essenziale per la dirigenza rossonera creare un buon organico di attaccanti che andrà a gestire la fase offensiva durante la prossima stagione. Mentre Zlatan ha salutato anzitempo campionato ed Europeo; il Milan ha individuato il compagno giusto per formare una coppia da gol.

Calciomercato Milan, Giroud a fine stagione

Tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi c’è Olivier Giroud, 34enne francese attaccante Chelsea che potrebbe arrivare a parametro zero tra poche settimane. L’ex Arsenal è in scadenza con gli inglesi e non rinnoverà il contratto. Il giocatore dei Blues non è l’unica opzione per il Milan che sta valutando chiaramente anche altre piste, ma Giroud sembra essere sul podio dei preferiti. Il francese non chiede un ingaggio alto, 5 milioni di euro per almeno due anni, quindi il suo stipendio non appare troppo gravoso per le casse del Milan.

Il nome di Giroud non è nuovo per Maldini e Massara, i due dirigenti hanno cercato l’intesa con il francese già da un po’, ma si valutano anche altri profili giovani. La voglia di portare un giocatore d’esperienza in attacco è importante, decisione condivisa anche da Stefano Pioli. Tutto verrà definito nelle prossime settimane.