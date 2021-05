Calciomercato Roma, Mou si gode il suo attaccante e chiede il trequartista del Real

La Roma ha stravinto contro il Crotone e Mourinho già scalpita per sedersi in panchina. L’allenatore portoghese dopo il 5-0 contro i calabresi ha commentato con emoticon di applausi il post celebrativo della Roma sui social. L’allenatore osserva già da un po’ la squadra per capire come gestire l’organico nel momento in cui il timone passerà nelle sue mani e quale saranno le migliori mosse di calciomercato da effettuare.

Calciomercato Roma, Mou ha chiesto Isco

Il nuovo tecnico della Roma sta già pensando al calciomercato con una certa intensità, la richiesta di Isco è arrivata da poco, la dirigenza capitolina provvederà a muoversi per lo spagnolo. Francisco Roman Alarcon Suarez, meglio noto come Isco è un giocatore classe 1992 in forza al Real Madrid dal 2013. In Spagna ha vinto di tutto e a fine stagione, con la scadenza di contratto nel 2022 non ancora rinnovato, c’è occasione di portarlo via da Madrid.

Il trequartista non è impossibile, la società chiede 20 milioni di euro ed i Friedkin non avrebbero da obiettare. Isco si può fare. La trattativa è avviata, così come conferma il portale spagnolo Fichajes. Intanto Mourinho si strofina già le mani per l’attaccante che a Roma sta dando già del suo meglio: Borja Mayoral. L0 spagnolo si è ambientato alla grande in questa stagione. La squadra giallorossa ha fatto un grande lavoro in Europa, ha dovuto dire addio all’Europa League solo in semifinale contro il Manchester United.

Borja e Mourinho hanno lavorato insieme già al Real Madrid, si conoscono bene, soprattutto si stimano a vicenda. L’attaccante della Nazionale spagnola può dare tanto alla Roma, così come ha già dimostrato quest’anno. Il giocatore di proprietà dei Blancos è riuscito a ritagliarsi il suo meritato spazio durante questa stagione, regalando sempre grandi prestazioni. L‘operazione di riscatto è di 15 milioni di euro, se fatto a giugno del 2021; di 20 milioni di euro nel 2022.