Classifica dei migliori marcatori europei: Ronaldo sempre tra i primi

Manca soltanto una giornata per chiudere i campionati principali di tutta Europa, ecco la classifica dei migliori marcatori europei dell’anno 2020/21. Nella Top 10 un solo giocatore della Serie A italiana, Cristiano Ronaldo.

Classifica dei migliori marcatori europei

Robert Lewandowski continua a guidare la classifica, ed è praticamente irraggiungibile: 40 gol segnati in 28 gare disputate. Paul Onoachu, 26enne del Genk che ha all’attivo 33 gol. Sul terzo gradino del podio troviamo Lionel Messi, la star del Barcellona ha messo in rete 30 gol in 35 gare disputate. Anche se fuori dal podio, a 36 anni compiuti, il più “datato” della classifica, al quarto posto c’è Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha siglato 28 gol in Serie A, un nuovo record personale per il portoghese che si aggiudica anche la classifica di miglior cannoniere del campionato Italiano.

La classifica completa dei migliori marcatori europei di maggio 2021

1) Robert Lewandowski (32 anni / Polonia / Bayern Monaco) – 40 gol in 28 partite (2.373 minuti)

2) Paul Onuachu (26 anni / Nigeria / Genk) – 33 gol in 37 partite (2.935 minuti)

3) Lionel Messi (33 anni / Argentina / FC Barcelona) – 30 gol in 35 partite (3.022 minuti)

4) Cristiano Ronaldo (36 anni / Portogallo / Juventus Torino) – 29 gol in 33 partite (2.803 minuti)

5) Patson Daka (22 / Zambia / Red Bull Salisburgo) – 27 gol in 27 partite (1938 minuti)

6) André Silva (25 anni / Portogallo / Eintracht Francoforte) – 27 gol in 31 partite (2.683 minuti)

7) Kylian Mbappé (22 anni / Francia / Paris Saint-Germain) – 26 gol in 30 partite (2.297 minuti)

8) Giorgos Giakoumakis (26 / Grecia / VVV Venlo) – 26 gol in 30 partite (2.591 minuti)

9) Erling Haaland (20 anni / Norvegia / Borussia Dortmund) – 25 gol in 27 partite (2.320 minuti)

10) Gerard Moreno (29 anni / Spagna / Villarreal) – 23 gol in 32 partite (2.600 minuti)