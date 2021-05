DIRETTA LIVE Bologna Juventus: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Bologna Juventus

1′ – TEMPO

Live Bologna Juventus: le probabili formazioni

BOLOGNA – (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Tomiyasu; Svanberg, Schouten; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

JUVENTUS – (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

ARBITRO: VALERI

ASSISTENTI: PRETI – PERETTI

IV: FABBRI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO

Live Bologna Juventus: ora e luogo del match

Domenica 23 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A tra Bologna Juventus. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Dall’Ara di Bologna. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Bologna Juventus: come arrivano le due squadre

Il Bologna si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Gli emiliani, infatti, hanno perso per 2-0 in casa contro il Genoa ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Verona. La Juventus, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri hanno vinto contro Sassuolo e Inter, rispettivamente per 3-1 e 3-2. Inoltre, la squadra di mister Pirlo ha vinto anche in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.