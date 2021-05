DIRETTA LIVE Fidelis Andria Taranto: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Fidelis Andria Taranto

Live Fidelis Andria Taranto: le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca; Lacassia, Fontana, Venturini; Avantaggiato, Manzo, Bolognese, Carullo; Cerone;Figliolia, Scaringella. Allenatore: Panarelli

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski; Boccia, Silvestri, Guastamacchia, Versienti; Diaby, Tissone; Serafino, Rizzo, Mastromonaco; Diaz. Allenatore: Laterza.

Live Fidelis Andria Taranto: ora e luogo del match

Domenica 2 maggio, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie D girone H tra Fidelis Andria Taranto. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Degli Ulivi di Andria. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Fidelis Andria Taranto: come arrivano le due squadre

La Fidelis Andria si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Panarelli, infatti, ha vinto per 1-o in casa contro il Fasano ed ha vinto per 2-0 in trasferta contro il Gravina. Il Taranto, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblu, infatti, hanno vinto per 2-1 in trasferta contro il Fasano ed hanno pareggiato per 0-0 sempre in trasferta contro l’Aversa Normanna. Sfida al vertice: il Taranto occupa la prima posizione, la Fidelis Andria è quarta in classifica.