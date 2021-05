DIRETTA LIVE Francavilla Taranto Serie D: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Francavilla Taranto

1′ – TEMPO

Live Francavilla Taranto: le probabili formazioni

FRANCAVILLA FC (4-3-3): Cefariello; Di Roma, Doupudj, Cabrera, Nicolao; Del Col, Galdean, Petruccetti; Morleo, Aleksic, Cappiello.

Allenatore: Lazic

TARANTO (4-3-3): Ciezkowski; Boccia, Silvestri, Rizzo G., Ferrara; Tissone, Marsili, Matute; Mastromonaco, Corado, Versienti.

Allenatore: Laterza.

ARBITRO: Giuseppe Vingo sezione di Pisa

Assistente I : Andrea Manzini sezione di Voghera

Assistente II: Edoardo Maria Brunetti sezione di Milano

Live Francavilla Taranto: ora e luogo del match

Domenica 30 maggio, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Francavilla Taranto. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Nunzio Fittipaldi di Francavilla in Sinni. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Francavilla Taranto: come arrivano le due squadre

Il Francavilla si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I rossoblù, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Nardò ed hanno vinto per 1-0 in trasferta contro il Fasano. Il Taranto, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I pugliesi, infatti, hanno vinto per 3-1 in trasferta contro il Molfetta ed hanno vinto per 1-0 in casa contro il Team Altamura.