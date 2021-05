DIRETTA LIVE Inter Milan Campionato Primavera: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Inter Milan campionato Primavera

Live Inter Milan Campionato Primavera: le probabili formazioni

INTER: Stankovic, Moretti, Vezzoni, Youte, Moretti, Sangalli, Wieser, Casadei, Fonseca, Oristanio, Satriano Costa.

Allenatore: Madonna.

MILAN: Jundal, Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Di Gesù, Mionic, Tonin, Olzare, Roback.

Allenatore: Giunti.

Arbitro: Francesco Luciani

Assistenti arbitrali: Fabio Pappagallo – Vincenzo Adriano Catucci

Live Inter Milan Campionato Primavera: ora e luogo del match

Mercoledì 26 maggio, alle ore 19:00, andrà di scena il match valido per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera tra Inter Milan. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Il derby di Milano si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Inter Milan Campionato Primavera: come arrivano le due squadre

L’Inter Primavera si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I nerazzurri, infatti, hanno vinto per 1-0 in casa contro la Fiorentina ed hanno vinto anche in trasferta per 3-1 contro la Roma. Il Milan Primavera si avvicina al derby reduce da due vittorie consecutive. I rossoneri, infatti, hanno vinto per 1-0 in trasferta contro la Spal ed hanno vinto anche in casa per 4-2 contro il Bologna. Nei derby Primavera degli ultimi anni il Milan ha vinto solo una volta nel 2018, subendo 4 sconfitte negli altri 4 incroci. Il parziale di gol fatti è di 15 per i nerazzurri e 7 per il Milan che ha perso 0-3 quello di andata giocato il 17 febbraio scorso.