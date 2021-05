DIRETTA LIVE Juve Stabia Casertana: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia Casertana

1′ – TEMPO

Live Juve Stabia Casertana: le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni; Mulé, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Rizzo; Borrelli, Marotta, Orlando. Allenatore: Pasquale Padalino.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Bordin, Icardi; Rosso, Castaldo, Cuppone. Allenatore: Federico Guidi.

ARBITRO: Paride Tremolada sezione AIA di Monza

ASSISTENTI: Antonio Severino sezione AIA di Campobasso; Alberto Zampese sezione AIA di Bassano del Grappa.

IV UFFICIALE: Luca Angelucci sezione AIA di Foligno.

Live Juve Stabia Casertana: ora e luogo del match

Domenica 9 maggio, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per il primo turno della fase playoff del campionato di Serie C tra Juve Stabia Casertana. Il derby si terrà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita si giocherà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus. La sfida sarà disponibile in diretta su Eleven Sports e in pay per view su Sky Sport al canale 256.

Live Juve Stabia Casertana: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. Le Vespe, infatti, hanno superato in casa il Foggia per 3-0 ed hanno vinto in trasferta per 4-3 contro la Ternana. La Casertana, invece, si avvicina al derby reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I falchetti hanno perso per 3-0 in trasferta contro il Catania ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro la Paganese.