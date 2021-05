DIRETTA LIVE Venezia Cittadella finale Playoff: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Venezia Cittadella

1′ – TEMPO

Live Venezia Cittadella finale Playoff: le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Johnsen, Forte, Di Mariano.

Allenatore: Paolo Zanetti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini.

Allenatore: Roberto Venturato.

Arbitro: ORSATO

Assistenti: GIALLATINI – PRETI

IV ufficiale: PAIRETTO

Var: IRRATI

Avar: MELI

Live Venezia Cittadella: ora e luogo del match

Giovedì 27 maggio, alle ore 21:15, andrà di scena il match valido per la finale di ritorno della fase playoff tra Venezia Cittadella. Le due compagini, che si giocano la promozione in Serie A, si sfideranno allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La partita, derby veneto, si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Venezia Cittadella: come arrivano le due squadre

Il Venezia si avvicina al match reduce dalla vittoria nella partita d’andata per 1-0 allo Stadio Tombolato. Decisivo il gol siglato da Francesco Di Mariano. Nella fase precedente il Venezia ha superato il Lecce, vincendo per 1-0 in casa e pareggiando per 1-1 in trasferta. Il Cittadella si avvicina alla sfida reduce dalla sconfitta nella partita d’andata della finale playoff. I granata hanno superato in semifinale il Monza, vincendo per 3-0 in casa e perdendo per 2-0 in trasferta.