Diretta Pordenone – Salernitana: squadre obbligate a vincere

Diretta PORDENONE – SALERNITANA

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI PORDENONE – SALERNITANA

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan, Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Pasa, Scavone, Zammarini; Calò; Butic, Ciurria. All. Domizzi.

SALERNITANA (4-4-2): Belec, Casasola, Aya, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz, Di Tacchio, Coulibaly, Kiyine; Djuric, Gondo. All. Bocchini (Castori indisponibile).

PRE-PARTITA

Allo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro va in scena una partita che si prevede senza esclusione di colpi. Gli ospiti attualmente terzi in classifica, sono pronti ad approfittare di un eventuale passo falso del Lecce impegnato nella difficile trasferta di Monza. La Salernitana in caso di vittoria potrebbe ritrovarsi al secondo posto e quindi in zona promozione diretta in Serie A. Un’occasione davvero unica per i campani visto che mancano poche partite alla conclusione della stagione.

Il Pordenone di certo non vuole fare la vittima sacrificale nel proprio stadio, anzi, la squadra di Domizzi è in una posizione caldissima della classifica con 1 solo punto in più dalla zona play-out. I neroverdi sono chiamati a far punti per evitare di doversi giocare la permanenza in Serie B ai pericolosissimi play-out.

Unico precedente tra le due squadre nel campionato cadetto, è l’1 a 1 nel luglio 2020. I padroni di casa fra le mura amiche sono imbattuti da due turni mentre la Salernitana ha perso l’ultima trasferta proprio contro il Monza.