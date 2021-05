Live Monza – Lecce: Balotelli in campo dal 1′ minuto

Clicca qui per aggiornare il live Monza – Lecce e non perdere neanche un’azione.

LIVE MONZA – LECCE

Calcio d’inizio previsto alle 14:00. Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI LIVE MONZA LECCE

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Scaglia, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Scozzarella, D’Errico, Carlos Augusto; Dany Mota, Balotelli. All. Brocchi.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Mancosu, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Stepinski. All. Corini.

PRE-PARTITA

All’U-Power Stadium va di scena un vero e proprio spareggio per la conquista della promozione diretta in Serie A. Il Lecce secondo in classifica, deve difendere con i denti questa posizione dal Monza, attualmente quarto a soli 3 punti di distacco. Il tecnico dei salentini conosce bene l’importanza del match e sa benissimo che probabilmente neanche un pareggio può bastare, perchè in caso di parità, la Salernitana impegnata a Pordenone, vincendo potrebbe superare il Lecce.

Se Corini può fare calcoli, Brocchi no. L’allenatore dei brianzoli è obbligato a vincere e per questo si affida a Mario Balotelli che sembra recuperato e in gran forma.

I precedenti fra le due squadre non sorridono a nessuno, infatti se da una parte i padroni di casa non sono mai stati battuti dal Lecce nelle mura amiche, dall’altra parte su sei incontri disputati in Serie B, i pareggi sono ben cinque.