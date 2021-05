Dove vedere Arsenal-Villarreal, streaming e diretta Tv della semifinale di Europa League

DOVE VEDERE ARSENAL-VILLARREAL – STREAMING E DIRETTA TV – EUROPA LEAGUE –

All’Emirates Stadium di Londra il 6 maggio 2021 andrà in scena la gara di semifinale di Europa League tra Arsenal-Villarreal. Il match di andata è finito 2-1 per gli spagnoli. La gara verrà arbitrata dallo sloveno S. Vincic con fischio d’inizio alle ore 21.

L’Arsenal dovrà provare a ribaltare il risultato d’andata, 2-1 subito dagli spagnoli. Una gara da non fallire per non mettere a repentaglio l’intera stagione in cui tutte le speranze sono state riposte sulla coppa europea. Nella lista di Makel Arteta non c’è Ceballos per espulsione, mentre ha in dubbio Lacazette, Tierney e David Luiz. Recuperato Aubaeyang. L’Arsenal non ha la qualificazione in pericolo, gli basterà vincere sul proprio campo.

Il Villarreal ha fatto del proprio meglio all’andata sul proprio campo. La formazione del Sottomarino Giallo a Londra ha chance di passare il turno e ottenere la finale di Europa League con un pareggio, l’importante è non perdere. La formazione di Emery avrà qualche piccola difficoltà, sarà necessario rinunciare a Capoue, espulso nei minuti finali della gara d’andata. Mancheranno anche Iborra e Foyth, motivo per cui il tecnico darà quasi certamente una chance a Coquelin. Il francese affiancherà Parejo, mentre ai loro lati, sulle fasce, agiranno Chuckwueze e Trigueros.

Precedenti tra le due formazioni, prima della semifinale di andata di giovedì scorso, vinta dal Villarreal, sono 2, valide per la fase ad eliminazione della Champions League. entrambe vinte dai Gunners.

Dove vedere Arsena-Villarreal, streaming e diretta Tv

Il big match all’Emirates Stadium di oggi potrà essere seguito in esclusiva e in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet). Disponibile anche su Sky Go, così come anche in HD. Telecronaca di Roggero, commento di Adani. Telecronaca Diretta Gol – Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). La partita sarà in chiaro su TV8 oppure canale 203 o canale 251. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky.