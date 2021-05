Mercoledì 12 maggio alle ore 11:00 al Centro Sportivo Monteboro di Empoli si disputerà il match Empoli Atalanta Primavera, valevole come recupero della 18^ giornata del campionato Primavera 1 TIM 2020-21 “Trofeo Giacinto Facchetti”. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv in chiaro e in streaming Empoli Atalanta Primavera.

Dove vedere Empoli Atalanta Primavera: presentazione della partita

L’incontro Empoli Atalanta Primavera metterà a confronto i padroni di casa toscani, sesti in classifica con 34 punti, che cercano punti fondamentali per mantenersi in zona playoff, e gli ospiti bergamaschi campioni d’Italia appaiati in graduatoria con 34 lunghezze, anche loro alla disperata ricerca di punti per non perdere clamorosamente il treno delle fasi finali del torneo. Ecco dove vedere Empoli Atalanta Primavera in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Empoli Atalanta Primavera: luogo e orario

Empoli Atalanta Primavera si giocherà mercoledì 12 maggio alle ore 11:00 al Centro Sportivo Monteboro di Empoli. Nella gara di andata i toscani si imposero per 2-4 in casa dei campioni d’Italia bergamaschi.

Dove vedere Empoli Atalanta Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?

Il match Empoli Atalanta Primavera verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di Sportitalia o scaricando l’app per smartphone e tablet da tutti gli store online.