Dove vedere il derby Inter Milan Primavera, streaming gratis e diretta TV in chiaro

Mercoledì 26 maggio alle ore 19:00 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni si disputerà il derby Inter Milan Primavera, valevole per la 25^ giornata del campionato Primavera 1 TIM 2020-21 “Trofeo Giacinto Facchetti”. Ecco dove vedere in diretta tv in chiaro e in streaming Inter Milan Primavera.

Dove vedere Inter Milan Primavera: presentazione della partita

L’incontro Inter Milan Primavera metterà a confronto i padroni di casa nerazzurri, attualmente solitari in testa alla classifica con 46 punti, e i cugini ospiti attualmente ottavi in graduatoria con 38 lunghezze, alla ricerca di punti per non perdere il treno dei play off del torneo. Ecco dove vedere il derby Inter Milan Primavera in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Inter Milan Primavera: luogo e orario

Inter Milan Primavera si giocherà mercoledì 26 maggio alle ore 19:00 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Nella gara di andata i nerazzurri si imposero per 0-3 in casa dei campioni dei cugini rossoneri.

Dove vedere Inter Milan Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?

Il match Inter Milan Primavera verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di Sportitalia o scaricando l’app per smartphone e tablet da tutti gli store online.