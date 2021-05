Dove vedere Il Divin Codino, streaming e diretta tv film su Roberto Baggio

Il Divin Codino sbarca sugli schermi italiani. C’è grande attesa e curiosità per l’uscita del film sulla storia del grande campione Roberto Baggio con la regia di Letizia Lamartire. Il Divin Codino ripercorre i ventidue anni di carriera dell’ex calciatore soffermandosi sia sulla carriera che sulla storia personale dell’uomo con la conversione al buddismo in primo piano. La pellicola, produzione originale Netflix, racconterà l’ascesa sul campo, i conflitti con gli allenatori, gli imprevisti e una capacità di reagire che ha dello straordinario e dipinge il ritratto di un’icona destinata a diventare negli anni un punto di riferimento per il calcio italiano nel mondo. Gli appassionati italiani potranno vedere il film a partire da mercoledì 26 maggio sulla piattaforma di streaming. La colonna sonora è affidata a Diodato, cantante italiano vincitore del Festival di Sanremo 2020.



Andrea Arcangeli: Roberto Baggio

Valentina Bellè: Andreina

Thomas Trabacchi: Vittorio Petrone

Andrea Pennacchi: Florindo Baggio

Antonio Zavatteri: Arrigo Sacchi

Anna Ferruzzo: Matilde

Martufello: Carlo Mazzone



Il film Il Divin Codino sarà visibile su Netflix, piattaforma di streaming disponibile su smartphone, tablet, Smart TV, laptop e pc, il tutto per un importo mensile fisso. Per abbonarsi basta registrarsi e aderire ad uno dei piani dell’offerta da 7,99 € a 15,99 € al mese senza nessun costo aggiuntivo e nessun contratto