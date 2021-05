Dove vedere Inter-Milan Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani alle ore 19 al campo Comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (Milano) si disputerà il match Inter-Milan, valevole per la 25.a giornata del campionato Primavera che vede in classifica i nerazzurri di Armando Madonna al primo posto con 46 punti e i rossoneri di Federico Giunti all’ottavo con 38.

Sono ventotto i precedenti del derby milanese con l’Inter in netto vantaggio per 17-5 e sei pareggi; nel match d’andata giocato al Centro Sportivo Vismara lo scorso 17 febbraio ha visto vincere la squadra nerazzurra per 3-0 con doppietta di Satriano e rete di Vezzoni.

L‘arbitro dell’incontro sarà Francesco Luciani della sezione A.I.A. di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo di Molfetta (Bari) e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro. Nel prossimo turno in programma nel weekend i rossoneri ospiteranno la Sampdoria (sabato 29 ore 15), mentre i nerazzurri saranno impegnati sul campo della Juventus (sabato 29 ore 19).

Dove vedere Inter-Milan Primavera in tv e streaming

Il match Inter-Milan, valevole per la 25.a giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 19), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’altra modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Inter Channel (canale 232 del decoder Sky) e Milan Channel (canale 230), emittenti presenti anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese