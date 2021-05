Dove vedere Juventus-Inter Primavera 1, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 19, presso il centro sportivo di “Vinovo” la Juventus di Andrea Bonatti ospiterà l’Inter di Armando Madonna, il match è valido per la 26.a giornata del campionato di Primavera 1. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Inter Primavera 1 in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Quello che andrà in scena a Vinovo sarà un vero e proprio scontro diretto per il primo posto in classifica. Infatti i bianconeri sono secondi con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive, l’ultima contro il Bologna (0-2). I nerazzurri, invece, sono primi con 49 punti (14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) a +2 proprio sulla Juventus. Inter reduce da 3 vittorie consecutive, l’ultima contro il Milan (1-0).

Juventus-Inter sarà diretta da Fabio Natilla di Molfetta, coadiuvato da Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce.

Dove vedere Juventus-Inter Primavera 1 in tv e streaming

Il match Juventus-Inter, valevole per la 26.a giornata del campionato di Primavera 1 (calcio d’inizio fissato alle ore 19), sarà visibile gratuitamente su Sportitalia e su SI Solo Calcio. Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.