Dove vedere Lazio-Fiorentina Primavera: streaming gratis e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 17 al campo Mirko Fersini al Centro Sportivo di Formello, si disputerà il match Lazio-Fiorentina valevole per la ventunesima giornata del campionato Primavera; in classifica i biancocelesti di mister Leonardo Menichini sono penultimi insieme al Torino con 16 punti, mentre i viola del tecnico Alberto Aquilani si trovano al dodicesimo posto con 24 punti.

Le due squadre tornano ad affrontarsi solamente cinque giorni dopo la finale di Coppa Italia giocata a Tardini di Parma e che ha visto trionfare i gigliati con il risultato di 2-1.

Sono 18 i precedenti tra le due formazioni con i romani avanti per 8-7 e tre pareggi; l’ultima sfida nella Capitale si è disputata il 21 dicembre 2019 con successo dei padroni di casa per 2-1, con quest’ultimi che hanno fatto loro anche il match d’andata di questo campionato, con il 3-1 lo scorso 30 ottobre, grazie alla doppietta di Moro e la rete di Shelu. L’arbitro dell’incontro sarà Gianpiero Miele di Nola (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta di Catania e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv e streaming

Il match Lazio-Fiorentina, valevole per la ventunesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 17), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Lazio Channel (canale 233 del decoder Sky).